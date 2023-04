Vreme caldă, dar instabilă în perioada Paştelui. Prognoza actualizată Elena Mateescu, directorul ANM, a anuntat prognoza meteo pentru Noaptea de Inviere si pentru Paste. Cum va fi vremea in Romania, pe regiuni. „Urmeaza o noapte apropiata de normalul termic al datei din calendar, cu minime pozitive in aproape toata țara. Vorbim de minime cuprinse intre unu pana la 11 grade cu cele mai ridicate valori 10-11 in zona litoralului, posibil ușor sub 0 grade in zonele depresionare din estul Transilvaniei. Maine dimineața este posibil sa consemnam ploi de scurta durata și nu in cantitați semnificative. Inclusiv in Capitala vorbim de o minima pe parcursul nopții intre 8… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

