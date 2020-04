Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a anuntat luna august ca termen pentru încheierea competițiilor Champions League si Europa League, aflate acum cel putin în faza optimilor de finala, informeaza lequipe.fr."Iulie-august mi se pare a fi o perioada favorabila pentru a încheia…

- Ședința extraordinara de Consiliu Local ce va avea loc astazi, va fi susținuta prin Skype de aleșii municipiului. Decizia vine ca urmare a masurilor de siguranța privind infectarea cu noul coronavirus. Consilierii vor avea 4 proiecte de hotarare la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina in parteneriat cu Colegiul Psihologilor din Romania - Filiala Olt anunta ca, incepand cu data de 27.03.2020, pune la dispozitia persoanelor aflate intr-o situatie de risc (perceput sau real), datorita infectiei cu COVID-19, o linie telefonica de urgenta (helpline)…

- Costin Ștucan revine cu o noua emisiune GSP Live! Teodora Meluța (20 de ani), jucatoarea de fotbal legitimata la Olimpia Cluj, a acceptat invitația GSP de a participa la un interviu, prin intermediul Skype. Fundaș central la unul dintre cele mai bune cluburi de fotbal feminin din Romania, Teodora Meluța…

- Cu peste 2,5milioane de abonați pe canalul lui de YouTube, Shelly a inceput o serie deinterviuri libe in care are ivitați artiști, vloggeri, prieteni și specialiștiin domeniul medical, pentru a-și ține informați urmaritorii și pentru a trecemai ușor peste aceasta perioada alaturi de ei. In fiecare seara,…

- In contextul actual al pandemiei Covid-19 vloggerul Selly lanseaza o serie de interviuri live despre informarea corecta asupra noului coronavirus. Selly a dat startul pe canalul lui de YouTube o serie de interviuri live in care are invitați artiști, vloggeri, prieteni și specialiști din domeniul medical,…

- Dan Dungaciu, Cristian Diaconescu, Ion M Ionita, Stefan Ciochinaru, Rares Bogdan, Dan Bucura vor intra in direct pe Skype sau telefon cu cele mai importante și actualizate informații despre evoluția globala a Covid 19. Vor fi trei ore de emisie maraton! De maine, viața noastra așa cum o știam pana acum…

- Teatrul „George Ciprian” Buzau a aderat la prestigioasa rețea internaționala IETM, a carei activitate este co-finanțata prin programul Europa Creativa al Uniunii Europene. „Pentru noi, anul 2020 a inceput cu un schimb de urari calde prin Skype. Aderarea Teatrului „George Ciprian” Buzau la rețeua internaționala…