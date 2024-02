Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800 de oficiali din Statele Unite si Europa au semnat o declaratie continand critici usturatoare la adresa politicii occidentale fata de Israel si Gaza, acuzand guvernele lor de posibila complicitate la crime de razboi, transmite CNN. Intr-o declaratie obtinuta de CNN, oficialii spun ca exista…

- A fost lansat planul de debarcare a premierului Israelului: peste 40 de inalți foști oficiali cer inlaturarea lui NetanyahuPeste 40 de inalți foști oficiali israelieni, cercetatori cunoscuți și lideri in domeniul afacerilor cer inlaturarea premierului Benjamin Netanyahu. Ei au semnat o scrisoare publica…

- Un grup de functionari din cadrul Ministerului de Externe si biroului premierului olandez in exercitiu, Mark Rutte, l-au acuzat pe acesta intr-o scrisoare ca a "ascuns informatii negative" si a mentinut un "control ferm" asupra comunicatiilor despre Israel legate de razboiul din Fasia Gaza pentru a-si…

- Un grup de functionari din cadrul Ministerului de Externe si biroului premierului olandez in exercitiu Mark Rutte l-au acuzat pe acesta intr-o scrisoare ca a „ascuns informatii negative” si a mentinut un „control ferm” asupra comunicatiilor despre Israel legate de razboiul din Fasia Gaza pentru a-si…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata liderilor politici reuniti la Forumul Economic Mondial anual de la Davos, Elvetia, bogatii semnatari au spus ca doresc sa transmita un mesaj clar: ”Taxati bogatia noastra extrema”. ”Suntem surprinsi ca nu ati reusit sa raspundeti la o intrebare simpla pe care ne-am…

- Semnatarii spun ca companiile definite de UE drept ”gardieni”, inclusiv Google , Amazon, Apple, Meta, Microsoft si proprietarul TikTok, ByteDance, nu au facut suficient pentru a se implica eficient cu ei si cu altii din industria lor. Potrivit Legii serviciilor digitale a UE, companiile cu peste 45…

- De Craciun sa fim mai buni și sa credem in minuni! In urma cu cateva zile, am scris Moșului o scrisoare și am depus-o in Cutia Poștala a Moșului din Parcul Central. Sa vezi minune!! Scrisoarea a ajuns la Moș Craciun, ba mai mult a și citit-o și mi-a indeplinit dorința: A ajuns din nou in oraș, și a…

- Scrisoarea pastorala a Episcopului Ioan se concentreaza pe tema bucuriei aduse de nașterea lui Hristos și vestita de ingeri. Episcopul Ioan face o paralela intre pastorii din Biblie și pastorii sufletești de azi, care au rolul de a transmite bucuria spirituala societații.