CINE sunt câștigătorii celor trei invitații duble gratuite pentru WTF Rock Festival

Astăzi la ora 17.00 începe Way Too Far Rock Festival în Parcul Industrial Bistrița Sud. Trei cititori Bistrițeanul.ro au ocazia să participe gratuit alături de un prieten/ă la cele trei zile de festival. WTF – Way Too Far Rock… [citeste mai departe]