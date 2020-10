Vrancea: Circa 50 de muzicanţi au protestat în centrul Focşaniului faţă de restricţiile impuse în contextul COVID-19 Circa 50 de muzicanti au protestat, marti, in centrului municipiului Focsani, ei fiind nemultumiti de restrictiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19.



"Majoritatea ne ocupam cu prestari de servicii la evenimente. Suntem muzicieni, solisti, dar sunt printre noi si cameramani, fotografi. Suntem nedreptatiti pentru ca nu mai putem sa lucram. Avem si noi copii de crescut, familii de intretinut. Nimeni nu se gandeste la noi, nimeni nu ne baga in seama. Ca si cum nu am exista. Protestam in primul rand pentru libertate. Vrem sa fim liberi sa ne facem meseria. Ni se pare ca aceste restrictii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

