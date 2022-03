Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca se afla in Azerbaidjan, pentru a negocia cu oficiali ai acestei tari "colaborari concrete in domeniul energiei". "Totodata, am propus si revigorarea activitatii Grupului de lucru pe Energie Romania - Republica Azerbaidjan, cu actualizarea componentei…

- "Nu avem niciun interes sa avem prețuri mari, interesul industriei este sa avem un numar mic de dosare de dauna", susține intr-o declarație pentru HotNews.ro Kiril Boshov, CEO al Euroins Insurance Group.

- Israelul a folosit software-ul Pegasus, al Grupului NSO, ca instrument de diplomatie. FBI-ul l-a vrut pentru supraveghere interna. Apoi totul s-a stricat, scrie New York Times, care prezinta principalele momente ale acestei afaceri.

- Deputatul european Siegfried Muresan (PNL / PPE), vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European, a transmis, marti, dupa alegerea Robertei Metsola ca presedinta a Parlamentului European, ca votul de astazi este o veste foarte buna pentru Europa si pentru Romania, pentru ca aceasta cunoaste foarte…

- Rata de incidența a cazuri de coronavirus din București continua sa creasca, anunța Direcția de Sanatate Publica a Capitalei . Sambata, 15 ianuarie, indicele a ajuns la 4,62 cazuri la mia de locuitori. Din 29 decembrie 2021, cand rata era de 0,62, incidența in Capitala a crescut incontinuu. Cum a evoluat…

- Moș Gerila, succesorul sau comunist, a intrat brusc in viețile romanilor, pe 25 decembrie 1947, sub forma unui barbat tanar și musculos, cu bustul gol, descins parca din benzile desenate americane.Aceasta a fost imaginea publicata pe coperta publicației comuniste "Națiunea", ediția de Carciun '47. Cadoul…

- Președintele Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop, se arata revoltat de faptul ca petrecerea de revelion din acest an din Capitala nu o sa mai aiba loc. „Frigușor Dan ne-a anulat și revelionul. Dupa ce Bucureștiul a ajuns de rasul Romaniei la capitolele caldura, apa calda, iluminat de sarbatori…