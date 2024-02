Consiliera personală a lui Sorin Grindeanu, în board la Portul Constanța Dupa ce i-a facut vant fostului director general, Florin Vizan, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu mai face o mișcare de mare maestru: o aduce director executiv la Compania Naționala Administrația Porturilor Maritime Constanța pe Ileana Mirela Birchi, consiliera sa personala. Ca fapt divers, aceasta mai are și un doctorat in științe militare, care atarna greu la cv, se pare. Ileana Mirela Birchi este nou director executiv al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, incepand cu data de 15 februarie, Ea vine in locul lui Mihai Teodorescu, adus de Grindeanu la Constanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

