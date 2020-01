Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, informeaza agentiile de presa internationale. Documentul a fost aprobat cu 621 voturi pentru, 49 voturi impotriva si 13 abtineri…

- Parlamentul European supune la vot miercuri seara acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice. Senatorul clujean Cristian Vasile Lungu, PMP, face o radiografie a situației. Cristian Vasile Lungu, senator PMP „Ne place sau nu, Brexit-ul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban se va afla, in perioada 7-9 ianuarie 2020, in vizita de lucru la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni si NATO. Astfel, in prima zi a vizitei, premierul Ludovic Orban va avea o intrevedere bilaterala cu Charles Michel, presedintele Consiliului European, urmata…