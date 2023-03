Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre Statul roman si SN Nuclearelectrica S.A. in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda. Potrivit expunerii de motive, scopul Acordului este de a stabili modalitatile efective de cooperare…

- Nuclearelectrica saluta adoptarea Legii privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre Statul roman si Nuclearelectrica, in vederea dezvoltarii Proiectului strategic national Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, astazi, 14 martie 2023"Salutam adoptarea legii privind aprobarea semnarii Acordului de…

- Virgil Popescu a multimit colegilor parlamentari pentru cele 273 de voturi date pentru adoptarea acestei legi foarte importante prin care vor asigura independenta si securitatea energetica a Romaniei. ”Scopul Acordului este de a stabili modalitatile efective de cooperare intre parti, prin stabilirea…

- Siguranța și independența energetica și producția proprie de energie a redevenit o prioritate pentru Romania. „Am avut intotdeauna potențialul de a fi o țara independenta energetic, dar proasta administrare si de multe ori interesul financiar al unor baieți deștepți ne-au dus in postura de importatori…

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- „Ca parte a delegatiei condusa de prim-ministrul Nicolae Ciuca si de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ma aflu zilele acestea in vizita oficiala in Republica Coreea. Astazi am avut o intalnire de lucru cu reprezentantii K-EXIM Bank, la care au mai participat George Agafitei, consilier…

- Declaratia pe proprie raspundere pentru persoanele care au mai multe locuri de consum in vederea beneficierii de preturi plafonate la energie electrica va fi eliminata. Un proiect in acest sens urmeaza sa fie finalizat marti seara si aprobat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu.…