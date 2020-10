Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a luat cuvantul sambata, la o neobisnuita parada militara tinuta in zori de zi, laudand trupele pentru ca au lucrat din greu pentru a raspunde dezastrelor naturale si pentru a preveni epidemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres.Reuters…

- MEMORIU. Asociația Farmaciilor Veterinare din Romania avertizeaza asupra adoptarii de catre Senatul Romaniei a proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, ale carei prevederi sunt abuzive. Este o lovitura…

- Poliția Ialomița a aplicat, luni, zeci de amenzi dupa o inmormantare din Urziceni la care nu au fost respectate normele de protecție sanitara. Oamenii legii au sancționat zeci de persoane care au participat la o inmormantare din Urziceni pentru ca nu au respectat prevederile din legeaprivind masurile…

- Moody's Investors Service a revizuit in scadere ratingurile pentru depozitele pe termen lung in valuta a 12 banci din Turcia, in timp ce calificativul BCE (de soliditate financiara) nu este afectat de aceasta actiune de rating, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Decizia…

- Intr-o postare pe facebook, Tariceanu susține organizarea corecta la alegerile locale. Liderul ALDE ințelege nemulțumirile romanilor și ințelege de ce aceștia au fost dezamagiți, insa promite schimbari riguroase. "Scrisoare deschisa catre alegatorii liberali Dragii mei, Se apropie cu pași repezi alegerile…

- PNL Maramureș este la un pas de colaps. Membrul de partid care a fost confirmat ca infectat cu noul coronavirus a fost deja internat in spital. PNL Maramureș a anunțat printr-un comunicat de presa ca ar fi vorba despre „unul dintre membrii din staff-ul de campanie”, dar este vorba despre unul dintre…

- Ludovic Orban are zilele numarate in fruntea Guvernului! PSD a anunțat ca marți se va decide ziua in care se va vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului PNL, a doua din acest an, dupa ce prima a avut un succes istoric, fiind votata de 261 de parlamentari, lucru nemaiintalnit in Romania.La…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, arata ca s-au strans 11.480 de semnaturi intr-o singura zi pentru candidatura lui Traian Basescu, la Primaria Capitalei.Citește și: Vasile Blaga ii distruge visul lui Traian Basescu: NU poate invia vechiul PDL ”Va mulțumim tuturor, avem semnaturile pentru candidatura…