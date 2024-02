Stiri pe aceeasi tema

- O instanta din Republica Moldova a decis luni incarcerarea pentru 10 ani a unui bancher, Viorel Birca, dupa ce a fost condamnat in legatura cu "furtul miliardului", o frauda de proportii prin care in urma cu 10 ani un miliard de dolari a fost scos din sistemul bancar al tarii si transferat in strainatate,…

- Asociația obsteasca "Platforma Moldova" a transmis Parlamentului moldovean o inițiativa legislativa de organizare a unui referendum in Republica Moldova privind neparticiparea țarii la blocuri, alianțe și coaliții militare, anunta agenția locala IPN citand declaratia fostului șef al Autonomiei Gagauze,…

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a primit sambata, in Sala Capitol, „Premiul Timișoara Pentru Valori Europene”, fiind prima laureata a distincției inființate de Primaria Timișoara pentru a onora „personalitați recunoscute pe plan internațional care, cu determinare, curaj și creativitate, promoveaza…

- Ca urmare a "ajutoarelor" financiare acordate Republicii Moldova de catre Uniunea Europeana, datoria statului crește, in timp ce problemele sociale raman nerezolvate, iar soluționarea acestora este amanata pe termen nelimitat, se afirma intr-o declarație a Partidului "Renastere" din Republica Moldova,…

- Joi și vineri are loc reuniunea Consiliului European la care șefii de state și de guverne vor decide cu privire la inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeana. Europarlamentarul roman, Siegfried Mureșan, a menționat ca decizia este una importanta pentru…

- „Parcursul european al Republicii Moldova va dura mai mult timp decat mandatul actualului parlament și președinte, in contextul in care obiectivul aderarii Chișinaului la UE este pana in 2030. De aceea, cetațenii R. Moldova daca vor sa vada un curs ireversibil de integrare europeana, trebuie sa sprijine…

- Ucraina va deveni membru al Uniunii Europene si al NATO, este „un lucru cert”, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la deschiderea Aspen – GMF Bucharest Forum. „Cu privire la calendar, la conditiile reunite pentru astfel de decizii, este o chestiune pe care aliatii o decid…

- Aflindu-se intr-o vizita oficiale la Bruxelles, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu a venit cu un mesaj dupa ce Comisia Europeana a recomandat Uniunii Europene incepere negocierilor de aderare a Republicii Moldova. "O zi de o mare importanța pentru Republica Moldova, care…