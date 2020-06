Stiri pe aceeasi tema

- O companie americana din domeniul biotehnologiei va initia teste cu un medicament care le va fi administrat persoanelor infectate cu noul coronavirus care nu necesita spitalizare, unul dintre primele experimente de acest tip, anunța MEDIAFAX.Compania Ridgeback Biotherapeutics a transmis cotidianului…

- Compania farmaceutica Merck a initiat procedurile de testare a unui tratament anticoronavirus cu o pastila dezvoltata de savanti americani care are rolul de a provoca o "eroare catastrofala" asupra virusurilor, informeaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax.

- Compania farmaceutica americana Merck testeaza un tratament anticoronavirus cu un medicament care are rolul de a provoca o ”eroare catastrofala” asupra virusurilor, informeaza Financial Times, citat de Mediafax.Medicamentul, denumit tehnic EIDD-2801, functioneaza prin plantarea unor molecule in materialul…

- Aproximativ 200.000 de persoane fizice și juridice au solicitat suspendarea plații ratelor, iar circa 40.000 dintre acestea au beneficiat de aceasta masura, potrivit premierului Ludovic Orban, citat de Hotnews. „Este o masura care permite atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice pe perioada…

- Fauci conduce National Institute of Allergy and Infectious Diseases din Statele Unite din anul 1984. Rezultatele preliminarii ale unui studiu clinic guvernamental au aratat ca pacientii tratati cu Remdesivir au avut o perioada de recuperare mai rapida cu 31- fata de cei care au primit placebo, rezultatele…

- Studiul a aratat ca pacienții care au luat remdesivir au avut un timp mai scurt de recuperare, de 11 zile, in timp ce ceilalti pacienți s-au recuperat in 15 zile, anunta Fauci . Este o imbunatațire de 31% a timpului de recuperare, ceea ce Fauci a spus ca este „foarte important deoarece s-a dovedit ca…

- Cercetatorii de la Laserul de la Magurele cauta soluții pentru diagnosticarea cat mai timpurie a imbolnavirii cu COVID-19. Ei lucreaza la sistem pilot de radiografie de faza a efectelor COVID asupa plamanului, dar și de diagnosticare ”posibil mai timpurie decat cu metodele clasice de investigare cum…