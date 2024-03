Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj primește vizita Universitații Craiova, sambata, de la 20:00, in runda #1 din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al etapei #1 din play-off CFR Cluj - Universitatea Craiova, live de la 20:00 Pentru live și statistici,…

- Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit laudativ despre Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului Galați, chiar in ziua meciului direct. Oțelul și CFR Cluj se infrunta, astazi, in cadrul rundei cu numarul 28 din Superliga Romaniei. Partida incepe la 21:00, este liveTEXT pe GSP.RO și in…

- ​CFR Cluj și Rapid București, echipe aflate la egalitate de puncte in clasament, se dueleaza in etapa a 25-a din SuperLiga Romaniei. Meciul de pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu este transmis in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- CFR Cluj infrunta Rapid in etapa #25 din Liga 1. Partida este programata de la ora 21:15, live pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Derby-ul etapei se va juca pe cocheta arena „Constantin Radulescu" din Cluj-Napoca, acolo unde se vor afla fata-n fata doua formatii…

- Universitatea Craiova - U Cluj, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Oțelul Galați o infrunta acasa pe FCU Craiova in primul meci al rundei #25 din Superliga Romaniei. Partida este programata de la 17:00 și va fi liveTEXT + comentariu AUDIO pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Precedenta confruntare dintre cele doua echipe, cea din…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și CFR Cluj se dueleaza in aceasta seara, de la ora 21:00, in cel mai atractiv meci al zilei din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1, Vezi AICI programul, rezultatele și marcatorii etapei #20 din Superliga! Fara…