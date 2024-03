Vor fi deschise noi centre de reciclare a ambalajelor

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii economici din Romania care activeaza in conformitate cu legislația naționala in domeniul reciclarii deșeurilor pot primi pana la 8,4 milioane de euro pentru construirea unei fabrici de reciclare, a anunțat marți ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, scrie AGERPRES.

- Ministrul liberal al Mediului, Mircea Fechet, a anunțat publicarea ghidului de finanțare pentru Programul vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate, cu un buget alocat de 1,5 miliarde de lei, la care pot aplica unitațile administrativ-teritoriale la nivel de comuna, oraș,…

- Rabla Clasic și Rabla Plus 2024. Mircea Fechet, ministrul Mediului, a comunicat ca Bugetul Administrației Fondului pentru Mediu a fost aprobat prin hotarare de Guvern. Iata cine sunt cei care pot incasa vouchere, dar și care este perioada in care se va desfașura!

- "Organizatiile neguvernamentale s-au implicat in mod activ in ultimii ani in cresterea rezilientei Romaniei in fata unor provocari multiple sociale, economice, sanitare sau de mediu", arata Administratia Prezidentiala.Evenimentul, la care va fi prezent si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea…

- Programul „Casa verde fotovoltaice", dedicat persoanelor fizice, va primi in acest an finanțare din partea statului, in valoare de doua miliarde de lei, a reiterat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Invitat la Radio Romania Actualitați, el s-a referit și la instalatorii care solicita bani peste suma…

- Ilie Sarbu (73 de ani), socrul lui Victor Ponta, consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, a fost numit membru in Consiliul de Administrație al regiei naționale a padurilor Romsilva, potrivit unui ordin semnat de ministrul Mediului, Mircea Fechet (PNL). Sarbu nu are nici o competența legata…

