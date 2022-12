”Concurenta este buna… dar aceasta competitie trebuie sa respecte conditii de concurenta echitabile”, a declarat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs in orasul belgian Bruges. Ea a adaugat ca ”Legea pentru reducerea inflatiei din SUA ar trebui sa ne faca sa reflectam asupra modului in care ne putem imbunatati cadrele de ajutor de stat si le putem adapta la un nou mediu global”. Blocul european de 27 de tari se teme ca Legea americana pentru reducerea inflatiei, in valoare de 430 de miliarde de dolari, cu scaderile sale generoase de impozite, ar putea atrage afacerile…