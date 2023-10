Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, vineri, memorandumul semnat luna trecuta la Timișoara, de ministrul Transporturilor din Romania, Sorin Grindeanu, și ministrul de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, privind deschiderea intre cele doua țari la Beba Veche – Kubekhaza. Memorandumul vine in urma demersurilor…

- Guvernul Romaniei a aprobat, vineri, memorandumul semnat luna trecuta la Timișoara, de ministrul Transporturilor din Romania, Sorin Grindeanu, și ministrul de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, privind deschiderea intre cele doua țari la Beba Veche – Kubekhaza. Memorandumul vine in urma demersurilor…

- Un nou punct de trecere a frontierei romano-ungare va fi deschis intre localitațile Beba Veche și Kubekhaza.Guvernul a adoptat vineri Memorandumul privind incheierea unui acord cu Ungaria in vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei intre localitațile Beba Veche și Kubekhaza, conform…

- Ministerul Transporturilor anunta ca Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, Memorandumul privind incheierea unui Acord cu Ungaria, in vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei intre localitatile Beba Veche - Kubekhaza, potrivit news.ro.”Memorandumul vine in urma demersurilor initiate…

- Executivul a aprobat azi, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Memorandumul privind incheierea unui Acord cu Ungaria, in vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei intre localitațile Beba Veche – Kubekhaza. Memorandumul vine in urma demersurilor inițiate de…

- Romania va deschide un nou punct de trecere a frontierei de stat cu Ungaria, intre localitatile Beba Veche si Kubekhaza, a anuntat Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES.

- Numarul punctelor de trecere a frontierei dintre Romania și Ungaria va ajunge la 14, cu doua mai mult decat in prezent, spun cele doua memorandumuri semnate, vineri, la Timișoara, de ministrul Transporturilor din Romania, Sorin Grindeanu, și cel de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto. Acestea stabilesc…

- Romania va avea, in sfarșit, un punct de trecere a frontierei de stat spre Ungaria, la Triplex Confinium. Acolo se intalnisec granițele Romaniei, Serbiei și Ungariei, celelalte doua țari aveau deja un punct de frontiera funcționa, dar țara noastra nu. Vineri va avea loc, la Timișoara, semnarea a doua…