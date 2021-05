Stiri pe aceeasi tema

- Speriata de Rusia, Romania iși bagase capul in jugul alianței secrete cu Germania și Austro-Ungaria la 1883. Un deceniu mai tarziu izbucnește scandalul Memorandumului in Transilvania, cand, la 1892, liderii romanilor cer drepturi etnice egale cu ale populației maghiare și incetarea persecuțiilor și…

- 1. Ce va motiveaza in viața? – Dorința de avea o familie fericita. 2. Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.? – Regatul Cerului. 3. Cum arata un weekend perfect? Care sunt activitațile dvs. preferate in weekend? -Acasa, alaturi de cei dragi, muncind in gradina…

- 1. Ce va motiveaza in viața? – Fetita si baietelul meu, in primul rand, de aceea imi doresc sa las ceva in urma ca om. Ca tanar politician, vreau sa construiesc bine, cinstit si trainic pentru copiii mei si pentru toti copiii din Bacau si din toata Romania. 2. Care este filmul dvs. favorit sau […] Articolul…

- Pe Laura Hereș am cunoscut-o cu mulți ani in urma. Era sora unei colege de breasla. Pe atunci era eleva. Știu ca a terminat la Colegiul „Henri Coanda”. Dupa alți ani, Laura dezvoltase o afacere in Bacau, locul de joaca Lala Play. Nu cred ca lucrurile au stat chiar pe roze pentru ca Laura a […] Articolul…

- Deși termenul legal de incheiere a noilor contracte la furnizarea energiei a ramas 30 iunie 2021, Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania anunța ca bacauanii pot alege, pe tot parcursul anului, firma care sa le livreze curent la prize. Cu precizarea ca, dupa termenul legal, nu vor putea beneficia…

- Pentru o mai buna monitorizare a activitatii transportatorilor si conducatorilor auto straini pe teritoriul Romaniei, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor romane introducerea formularului de localizare a pasagerilor. In contextul pandemiei unele state…

- Intra in vigoare noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat intra în vigoare de astazi, așa numita-zona galbena care impune carantina pentru toți cei care vin în România. Sunt incluse state precum Spania, Franța,…

- Romania nu are inca un buget pe anul 2021, adica, pe intelesul tuturor, nu poate avansa si aproba decat mici cheltuieli pentru functionarea statului, salarii, pensii, hartie si cerneala. Traieste de pe o zi pe alta, cu datorii pe caiet. Au trecut de la alegerile parlamentare 66 de zile, calendarul a…