Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis conducerii Directiei Nationale Anticoruptie ca va sprijini, din calitatea de ministru de interne, cooperarea institutionala cu DNA. „Aceasta cooperare va continua, va continua cu loialitate, asa cum o cere Constitutia, dar va continua si cu deplina…

- Factura la incalzire va fi compensata 100% pentru pensionarii și persoanele cu venituri reduse, pana la data de 1 martie 2024, anunța ministerul Muncii. Condițiile sunt valabile și pentru persoanele care au beneficiat de indexarea cu 13,8% a pensiei și au depașit, astfel, plafonul de acordare a compensației,…

- Un incendiu mortal a izbucnit in inima cartierului Campanar din Valencia, care a cuprins o cladire rezidențiala cu 14 etaje și 138 de apartamente. Deocamdata, au fost confirmați patru morți și 19 persoane disparute. Incendiul, care a izbucnit joi seara, in jurul orei locale 17:00 intr-unul dintre apartamente,…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat miercuri, ca mai mult de 60% dintre romani vor comasarea alegerilor. El a adaugat ca „lumea s-a saturat de schimbari bruște” și ca romanii vor o continuitate a guvernarii. De asemenea, Coaliția a decis strategia comuna pentru alegeri, iar la ora 16.00…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. ”Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- Parinții care au copiii la gradinița groazei din Popești-Leordeni, știau ca instituția nu este acreditata de Ministerul Educației. Ei ii acuza pe patronii centrului educațional ca au ascuns comportamentul educatoarei. Parinții plateau lunar intre 1.100 și 1.600 de lei, pentru a le fi ingrijiți corespunzator…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, vine in ajutorul caselor goale, nu al oamenilor. Mai exact, vrea sa faca noua schema de plafonare-compensare raportandu-se la casele fara oameni. Pare un banc, dar este realitate, scrie DC News. Pentru energie electrica sunt peste cinci milioane de gospodarii care…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose considera ca Mircea Geoana a vrut „sa iasa in fața” prin recentele declarații privind o candidatura inependenta la prezidențiale, susținuta de PSD. Europarlamentarul a declarat ca fostul sau coleg are acum notorietate pentru ca este sinugul care s-a anunțat pentru o astfel…