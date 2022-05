Stiri pe aceeasi tema

Razboiul din Ucraina va continua pana cand "Rusia va decide sa ii puna capat" si cand va exista "posibilitatea semnarii unui acord politic serios", intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN.

Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in cadrul unei intalniri care a avut loc astazi la Moscova.

Rusia nu este categoric de acord cu declarațiile președintelui american Joseph Biden despre "genocidul" din Ucraina, a declarat secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.

Presedintele SUA, Joseph Biden, si premierul Indiei, Narendra Modi, au stabilit, in cursul intalnirii in format online de luni, intensificarea cooperarii economice, militare, tehnologice si in domeniul energiei, discutand inclusiv despre efectele razboiului din Ucraina.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminica Rusia de comiterea unui "genocid" in Ucraina pentru a elimina "intreaga natiune", la o zi dupa descoperirea a numeroase cadavre pe strazile din orasul Bucea in apropiere de capitala Kiev dupa plecarea fortelor ruse, relateaza AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, intr-un discurs, ca actiunile rusilor in Ucraina reprezinta genocid si a mentionat ca trebuie sa se puna presiune asupra Rusiei ca sa negocieze pentru terminarea razboiului.

Moscova a anunțat astazi inceputul operațiunii in Ucraina, invocand escaladarea atacurilor din partea forțelor Kievului in Donbass. Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca scopul operațiunii este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei.

Presedintele rus Vladimir Putin va recunoaste independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, a anuntat luni seara Kremlinul, informeaza AFP si TASS. "Un decret in acest sens va fi semnat in scurt timp", a anuntat Presedintia rusa.