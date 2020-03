Stiri pe aceeasi tema

- Tesla Model 3 este disponibila pe piața europeana abia de la inceputul anului 2019, insa acest lucru nu a impidicat constructorul american sa obțina performanțe majore. Pe baza popularitații brandului și a așteptarilor cu privire la noul Model 3, Tesla și-a surclasat toți rivalii in privința inmatricularilor…

- Majorarea salariului minim a scumpit mana de lucru in Romania. Investitorii se muta in tari mai accesibile și concediaza sute de angajați O veste rea pentru economia romaneasca. Unii dintre investitorii straini incep sa se retraga din cauza costurilor de productie care au crescut, dar mai ales dupa…

- Renault confirma primul model Dacia electric. Cand va fi lansat Grupul francez Renault a dezvaluit, in raportul financiar al companiei pe anul 2019, ca planuiște sa lanseze primul model electric sub brandul Dacia in perioada 2021-2022. Reprezentanții companiei nu au oferit mai multe informații,…

- Nikkei Asian Review scrie ca Tesla e mult in fața in razboiul cu Volkswagen și Toyota, giganții auto din piața, la capitolul mașini electrice. Iata care ar fi secretul. Sursa citata a dezmembrat o Tesla Model 3, modelul cel mai accesibil ca preț al producatorului american condus de Elon Musk. Model…

- Un oficial german al companiei Renault a negat posibilitatea apariției in Europa a modelului K-ZE, mașina electrica vinduta acum in China de Renault, sub marca Dacia, conform presei germane.Compania Renault intenționeaza sa lanseze Twingo electric in 2020, a spus compania. Observatorii se…

- Constructorul auto german Mercedes-Benz si-a aparat cu succes titlul de cel mai mare producator mondial de automobile de lux, dupa ce si-a devansat rivalii BMW AG si Audi pentru al patrulea an consecutiv, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Vineri, producatorul a informat ca livrarile sale de…

- Constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce Motor Cars a anuntat marti ca vanzarile sale au crescut anul trecut cu 25%, in pofida inrautatirii conditiilor economice globale, gratie unei cereri solide pentru primul sau SUV, Cullinan, transmite Reuters. Compania cu o istorie de 116…

- Modelul electric Renault City K-ZE va fi lansat din 2021 pe continentul european, sub marca Dacia, informeaza automobile-propre.com, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Victorie pe plan european pentru Laura Codruța Kovesi . Mașina este disponibila in prezent in China, in gama Renault. Cu…