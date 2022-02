Volkswagen ar putea decide unde va construi o nouă fabrică de vehicule electrice până la sfârşitul lunii martie Compania anuntase anul trecut ca va construi o noua fabrica de masini de ultima generatie in apropierea sediului sau din Wolfsburg, Germania, pentru a-si creste competitivitatea, in timp ce producatorul rival de vehicule electrice Tesla construieste o fabrica langa Berlin. Noua fabrica face parte din proiectul Trinity al grupului VW, in cadrul caruia producatorul auto doreste sa construiasca un autoturism electric emblematic la Wolfsburg, din 2026, o miscare despre care consiliul de intreprindere al VW – sindicatul companiei – spera ca va asigura viitorul uzinei, in conditiile in care Volkswagen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

