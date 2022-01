Stiri pe aceeasi tema

- Avem parte de ceva schimbari la SCMU Craiova inainte de reluarea campionatului Diviziei A1. Tomas Krisko a decis sa nu mai continue in Banie, din motive personale, iar oficialii clubului oltean nu au stat pe ganduri și s-au orientat rapid. Astfel, locul ramas vacant va fi acoperit de Dusan Stojsavljevic.…

- Echipa de volei Unirea Dej a suferit o noua infrangere in Divizia A1, scor 0-3 cu SCMU Craiova. Partida dintre SCMU Craiova și CS Unirea Dej – disputata ieri, cu incepere de la ora 17:30, in Sala Polivalenta din Banie – a contat pentru a zecea etapa a Diviziei A1. Trupa lui Danuț Pascu s-a impus in…

- La volei masculin lucrurile stau destul de bine pentru SCMU Craiova, care, momentan, se afla in obiectiv, chiar daca a suferit trei esecuri pe teren propriu in acest tur de campionat. Sambata, de la ora 17.30, echipa lui Dan Pascu va primi vizita formatiei Unirea Dej, intr-un meci care trebuie castigat…

- Asa cum ne si asteptam, voleibalistii de la SCMU Craiova nu au avut nicio problema in deplasarea de la Rapid, din etapa a 9-a din Divizia A1. Trupa lui Dan Pascu s-a impus cu 3-0 (25-16, 25-18, 25-16) dupa un meci in care echipa mai valoroasa si-a impus stilul de joc si a castigat categoric. SCMU Craiova:…

- SCMU Craiova a trecut fara probleme de Stiinta Bucuresti, scor 3-0 (25-15, 25-12, 25-19), in mansa tur a sferturilor de finala a Cupei Romaniei si astfel porneste cu prima sansa la calificarea in Final Four. La finalul partidei cu Stiinta Bucuresti, Andrei Georgescu si Stefan Lupu au vorbit despre desfasurarea…

- Echipa de volei masculin SCMU Craiova a invins miercuri, pe teren propriu, formatia Stiinta Bucuresti, scor 3-0, in mansa tur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, anunța news.ro. Scorul pe seturi a fost 25-15, 25-12, 25-19. In primul meci tur din sferturi, SCM Zalau - Explorari Baia…

- Misiune indeplinita pentru voleibaliștii de la SCMU Craiova in prima manșsa a sferturilor Cupei Romaniei. Trupa lui Dan Pascu nu a intampinat probleme cu Știința București, formație pe care a invins-o clar, scor 3-0 (25-15, 25-12, 25-19). Astfel, alb-albaștrii au bifat cea de-a patra victorie consecutiva…

- Voleibaliștii Craiovei au facut un meci excelent sambata seara in Polivalenta și au bifat primul succes stagional pe teren propriu. Gruparea din Banie a dispus de SCM Zalau cu scorul de 3-1 (25-20, 28-30, 25-23, 25-20), la capatul unui joc in care echipa mai valoroasa și mai determinata și-a pus amprenta…