Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone va elimina echipamentele furnizate de Huawei din retelele sale de baza de telefonie mobila din Europa, dupa ce Marea Britanie a decis sa restrictioneze rolul companiei chineze in dezvoltarea 5G, transmite Reuters. "Am decis acum, ca rezultat al precizarilor Comisiei Europene si a…

- Compania Vodafone vrea sa elimine tehnologia și echipamentele Huawei din rețelele sale de telefonie mobila din Europa, transmite Reuters. Potrivit Reuters, principalul motiv pentru care Vodafone va scoate tehnologia Huawei din rețelele sale de baza de telefonie mobila este decizia Marii Britanii de…

- Exodul din tara, confirmat de Comisia Europeana. Romania a fost cel mai mare exportator de forta de munca din Uniunea Europeana. Circa 173.000 de romani s-au angajat in alte state membre UE in 2018, informeaza Zf.ro . Romania a fost cel mai mare exportator de angajati din Uniunea Europeana in 2018,…

- Potrivit lui Macron, retragerea Marii Britanii din UE "trebuie sa ne faca sa reflectam". "Acest Brexit este posibil (...) pentru ca nu am schimbat suficient Europa noastra, pentru ca am facut prea des din ea tapul ispasitor al propriilor noastre greutati", a spus presedintele francez, intr-o declaratie…

- Grupul francez de telefonie Orange a anuntat vineri ca a ales companiile europene Nokia si Ericsson in calitate de furnizori de echipamente pentru dezvoltarea unei retele de telefonie mobila 5G in Franta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Nokia si Ericsson vor furniza produsele si serviciile…

- Directorul general de la grupul francez de telefonie Orange, Stephane Richard, s-a pronuntat joi impotriva excluderii producatorului chinez de echipamente Huawei din viitoarele retele de telefonie mobila 5G din Europa, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Europa este presata de SUA sa interzica…

- Autoritațile antitrust din Uniunea Europeana investigheaza colectarea de date efectuata de catre Google, a anunțat Comisia Europeana, astfel ca gigantul american ramane in vizor, in pofida unor amenzi care depașesc 8 miliarde de euro.Google se afla in centrul atenției pe ambele maluri ale Atlanticului…

- ​Vicepreședintele Huawei Catherine Chen își exprima speranța ca România nu se va alinia la poziția SUA în privința interzicerii participarii gigantului asiatic la construcția rețelelor 5G ci va avea abordari bazate pe fapte, teste și evaluari de risc, așa cum, spune ea, propun țari…