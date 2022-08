Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau a nascut un baiețel perfect sanatos. Adrian Rus, soțul interpretei de muzica populara, a postat prima imagine cu bebelușul și a dezvaluit numele acestuia. Așteptarea a luat sfarșit, iar cantareața a putut sa iși stranga copilul la piept. Vladuța Lupau a nascut in urma cu cateva ore un…

- Vladuța Lupau traiește momente unice! Vedeta mai are puțin și va aduce pe lume primul ei copil. Emoțiile sunt extrem de mari pentru artista și soțul ei, fotbalistul Adi Rus, care numara zilele pana cand iși vor ține in brațe micuțul. Cei doi indragostiți traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor.

- Denisa Filcea și Flick au devenit parinți joi, 23 iunie 2022. Soția domnului Rima a adus pe lume primul lor copil, iar prima imagine din maternitate cu bebelușul nu a intarziat sa apara pe rețelele sociale.

- Deși a fost foarte discret in ultima vreme și nu a vrut sa se afișeze cu fiul lui nou-nascut in fața fanilor, Pepe a postat primele imagini alaturi de bebeluș. Aristul l-a „prezentat” pe micuț fanilor, chiar in timpul difuzarii de astazi a emisiunii Te cunosc de undeva.

- Pepe a ezitat sa publice imagini cu baiețelul lui nou nascut, insa proaspatul tatic le-a facut fanilor Te Cunosc de Undeva! o surpriza de milioane și a publicat un story in ce timp ce urmarește show-ul alaturi de baiețel.

- Pepe și iubita lui, Yasmine, au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos in urma cu doar cateva zile. Deși nu a trecut mult timp de cand make-up artistul a adus pe lume cel de-al treilea copil a lui Pepe, aceasta a postat o poza pe rețelele de socializare. Cum arata proaspata mamica la doar cateva…

- Vladuța Lupau este in culmea fericirii, deoarece mai are puțin li va deveni mamica pentru prima data. Emoțiile sunt extrem de mari pentru artista și soțul ei, fotbalistul Adi Rus. Celebra interpreta de muzica populara tocmai a facut anunțul mult așteptat de fani. Cand iși va aduce pruncul pe lume. Vladuța…

- Vedeta pop din Barbados Rihanna si rapperul american A$AP Rocky au devenit parinții primului lor copil, un baiețel, potrivit portalului TMZ, citat de EFE și Agerpres. Bebelusul s-a nascut pe 13 mai, in Los Angeles, potrivit mai multor surse consultate de acest portal de stiri despre vedete. Rihanna…