Stiri pe aceeasi tema

- "In calitatea de mari puteri nucleare, avem o responsabilitate speciala pentru mentinerea securitatii internationale. Este vital - si am mentionat acest lucru in cursul negocierilor -, este crucial sa nuantam dialogul in materie de stabilitate strategica, securitate mondiala si neproliferarea armelor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american Donald Trump, in legatura cu sistemul antibalistic global al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania.

- Taxele vamale introduse de presedintele SUA, Donald Trump, risca sa submineze sistemul comercial mondial si sa atraga masuri de retorsiune din partea altor tari, fiind afectata inclusiv economia Statelor Unite, avertizeaza Fondul Monetar International.Donald Trump are o atitudine protectionista,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca Moscova priveste cu regret anularea summitului dintre presedintele Statelor Unite, Donlad Trump, si liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.