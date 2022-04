Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul energetic rus Gazprom analizeaza opțiunile pentru oprirea livrarilor de gaze catre țarile ”neprietenoase” și evalueaza posibilele consecințe, a relatat joi cotidianul rus Kommersant. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca tara sa va cere țarilor ”neprietenoase”…

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite in ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova. "Nu vom furniza gaze in mod gratuit, asta este clar", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, in conferinta de presa, relateaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat, sambata, cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan despre invazia Rusiei in Ucraina. Liderul de la Kremlin i-a transmis omologului sau turc ca „operatiunea militara” a Rusiei va fi oprita doar daca Kievul va inceta sa mai opuna rezistenta si va indeplini toate…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Mihail Gorbaciov, fostul presedinte sovietic si presedinte al Fundatiei Internationale pentru Studii Socio-Economice si Politice, cu ocazia implinirii varstei de 89 de ani. Mesajul lui Putin a fost publicat, luni, pe site-ul Kremlinului, conform agentiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti ca guvernul de la Kiev trebuie sa recunoasca “republicile populare” Donetk si Lugansk drept conditie prealabila pentru incheierea a ceea ce el nume;te “operatiunea speciala” din Ucraina, potrivit Kremlinului, citat de DPA. Kievul trebuie, de asemenea,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr Ciuprian, sa se deplaseze in Rostov pe Don, in sud-estul Rusiei, pentru a organiza cazarea celor care parasesc cele doua republici separatiste autoproclamate din estul Ucrainei, a informat agentia de…

- Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel și președintele rus Vladimir Putin au vorbit luni la telefon despre dorința lor de a „întari relațiile bilaterale” și „parteneriatul strategic” dintre cele doua țari, potrivit AFP.Conversația s-a concentrat pe „cooperarea…