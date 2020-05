Stiri pe aceeasi tema

- © AP Photo / Andrew HarnikExpert: de ce COVID-19 afecteaza mai multe organe interneBUCUREȘTI, 6 mai – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in 82 de regiuni ale Rusiei au fost confirmate 10 559 noi cazuri de COVID-19, anunța centrul operativ pentru combaterea pandemiei coronavirusului. Astfel,…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei au impiedicat pregatirea unor atentate teroriste in orașul Ekaterinburg, anunța RIA Novosti. © REUTERS / Benoit TessierTeroare in plina Pandemie: Atac sangeros in Franța - morți și raniți Comitetul Național Antiterorism…

- CHIȘINAU, 29 apr – Sputnik. Pentagonul a publicat pe site-ul sau oficial inregistrari video care surprind ”fenomene neidentificate”, informeaza RIA Novosti. © AFP 2020 / STAFF Pentagonul este ingrijorat de avansarea Rusiei și Chinei Potrivit instituției, una dintre cele trei inregistrari video,…

- BRUXELLES, 23 apr - Sputnik, Daniela Porovaț. Anunțul privind aceasta creștere a datoriei cu 15 la suta din PIB a fot facut de ministerul de Finanțe de la Berlin. © AP Photo / DPA / Thomas FreyAvioane cu muncitori romani vor pleca aproape zilnic spre Germania pana pe 17 mai”Politica fiscala…

- BUCUREȘTI, 23 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au subliniat in cadrul unei discuții telefonice importanța unei coordonari stranse a eforturilor internaționale in combaterea coronavirusului, cu o participare activa a OMS, anunța serviciul…

- BRUXELLES, 21 apr - Sputnik, Daniela Porovaț. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat intr-un interviu pentru Suddeutsche Zeitung ca emiterea coronabondurilor nu ar insemna mutualizarea datoriilor italiene trecute si viitoare. © AP Photo / Olivier MatthysPreședintele Comisiei Europene:…

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. In timpul unei ședințe in care s-a discutat despre situația epidemiologica din Rusia, adjunctul specialistului principal netitular in maladii infecțioase, șefa departamentului clinico-științific al Centrului pentru prevenirea și controlul SIDA din orașul Moscova, Elena…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Liderul de la Kremlin a anunțat un set de masuri pentru susținerea sectoarelor economiei ruse afectate de pandemia COVID-19. De facilitați se vor bucura in special intreprinderile mici și mijlocii, care nu sunt specializate in comercializarea produselor alimentare.…