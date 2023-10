Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca aviatia rusa va desfasura actiuni de patrulare permanenta cu avioane MiG-31 echipate cu rachete hipersonice Kinjal deasupra Marii Negre, ceea ce va permite Moscovei sa controleze de asemenea zona Mediteranei, informeaza agentia EFE. „Ceea ce anunt…

- Vladimir Putin și-a lasat servieta nucleara la vedere dupa o intanire avuta miercuri la Beijing cu Xi Jinping. Liderul chinez nu a condamnat agresiunea militara rusa in Ucraina, dar a declarat in mod clar ca se opune folosirii armelor nucleare.

- Razboi in Ucraina, ziua 600. Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a sosit astazi la Beijing, inainte de vizita așteptata a președintelui Vladimir Putin, care va spori ingrijorarea Occidentului cu privire la legaturile tot mai stranse dintre Rusia și Ch

- Ultima data cand Vladimir Putin a pus piciorul pe pamant chinezesc, a plecat acasa cu promisiunea unui parteneriat „fara limite” din partea președintelui Xi Jinping – un “prieten drag”, dar care a ales mai degraba calea prudenței cu Rusia in contextul razboiului din Ucraina. Acum, liderul la Kremlin…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu Xi Jinping in China in aceasta saptamana, in incercarea de a aprofunda un parteneriat consolidat intre cei mai mari concurenti strategici ai Statelor Unite. Este prima deplasare in acest an in afara spatiului fostei Uniuni Sovietice pe care o face liderul…

- Deputatul comunist din Republica Moldova, Constantin Staris, a participat la intalnirea Clubului de discutii Valdai, care s-a desfasurat joi la Soci si la care a participat Vladimir Putin, intrebandu-l pe lideurl de la Kremlin ce rol poate juca Republica Moldova in „soarta Europei mari”, dupa ce „conflictul”…

- Vechi camarazi ai luptei contra Americii, dictatorul Kim Jong-un și liderul autocrat Vladimir Putin intenționeaza sa se intalneasca in Rusia luna aceasta. Șeful de la Kremlin are nevoie cat mai rapid de armele nord-coreenilor pentru razboiul sau din Ucrai

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Liderul Uniunii Africane insista pentru un armistițiu in Ucraina, aratand ca oferta președintelui rus, Vladimir Putin, de a furniza cereale ruse pe continent in locul celor ucrainene nu este suficienta.