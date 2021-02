Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat ca formularul de consimțamant pentru testarea copiilor in cazul apariției unor situații speciale poate fi completat anticipat doar la inițiativa parinților. Precizarea este inclusa in cadrul unui comunicat de presa. Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, și-a dat din nou cu stangul in dreptul cand a emis ordinul de ministru prin care parinții trebuie sa completeze un formular prin care se declara de acord cu testarea copiilor care au simptome de tip COVID-19. Școala incepe peste doua zile, iar copiii se intorc fizic…

- Fostul ministru al Sanatații, Victor Costache, a fost numit in funcția de consilier onorific al premierului Florin Cițu. In decizia de numire, publicata in Monitorul Oficial, se precizeaza ca activitatea lui Costache nu va fi remunerata. Victor Costache a demisionat pe data de 26 martie, in urma unei…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații. Conform acestuia, sunt doar 113 medici școlari la 17.000 de școli. „Testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații pe care noi cei din Ministerul Educației il susținem cu…

- Testarea rapida a elevilor și cadrelor didactice cu teste antigen distribuite in scoli, anunțata la jumatatea lunii ianuarie de ministrul sanatații Vlad Voiculescu, este imposibil de realizat in Romania. Confirmarea a venit, luni, de la ministrul educației Sorin Cimpeanu. Școlile din Romania nu au personal…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 se afla in subordinea premierului și nu a ministrul sanatații, a declarat marți, șeful Guvernului, Florin Cițu, intr-un interviu la Europa FM, raspunzand unei intrebari legate de informațiile privind dorința lui Vlad…

- Viitorul premier Florin Cițu a anunțat, miercuri dimineața, ca bugetul pentru 2021 nu se va adopta pana la finalul acestui an, deși Parlamentul a fost investit și, pana de Craciun, va fi investit și noul Guvern. Cițu spune ca bugetul va fi adoptat in jurul datei de 10 ianuarie, transmite Antena3. The…

- Bugetul pentru anul viitor va fi definitivat de noul Guvern, a declarat, duminica, ministrul Finantelor, Florin Citu, candidat al PNL pentru functia de premier, care a precizat ca, dupa ce vor fi finalizate negocierile pentru coalitia majoritara, se vor cunoaste si proiectele noi si se vor face cateva…