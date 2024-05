Dosarul Generalilor. Mihaela Nicola, unealta lui Coldea: afaceri dubioase cu Vasile Dîncu. Banii din publicitate ajungeau în pușculița Statului Paralel Mihaela Nicola este suspecta in Dosarul Generalilor. Potrivit unor surse, femeia de afaceri care a strans o avere uriașa, revista Forbesc plasand-o pe poziția 35 in "Top 50 cele mai influente femei antreprenor". Nicola ar conduce impreuna cu Florian Coldea companii de promovare și publicitate, sifonand bani, la presiunea generalilor. Surse arata ca, in perioada urmatoare, Mihaela Nicola și influentul politician Vasile Dincu vor fi chemați in fața procurorilor pentru justificari in legatura cu banii pe care cei doi ii incasau. Se pare ca, prin diferite tertipuri publicitare, banii erau varsați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aurora boreala care a putut fi vazuta in noaptea de vineri spre sambata 10/11 mai a fost surprinsa și de camera all-sky de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.Imaginile alb-negru, prezentate pe Facebook sub forma de time-lapse, au capturat o serie de lumini mișcatoare. „Iata…

- ”Rezultatul net inregistrat in 2024 a crescut cu 4.680.463 lei, comparativ cu 2023, de la un profit de 8.424.575 lei in 2023 la un profit de 13.105.038 lei in 2024”, se mentioneaza in raportul companiei. De asemenea, veniturile operationale s-au ridicat in primul trimestru la 648,41 milioane lei, de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 9 mai, la Digi 24, ca actorul Florin Piersic nu s-a infectat in cursul procedurilor medicale in cele patru spitale in care a fost internat in mai puțin de o luna.„Nu este vorba despre o infectie dobandita in spitalele prin care a trecut, in ultima…

- O grupare specializata in trafic international de substante dopante a fost destructurata de politisti si procurorii DIICOT care au facut 34 de perchezitii in București si in judetele Cluj, Arges, Ilfov.

- Actorul Florin Piersic a fost transferat aseara de la Cluj la București, cu un avion SMURD. Atat medicii care l-au tratat in utimele saptamani, cat și cei de la Institutul Matei Balș din Capitala, unde se afla internat au spus pentru Europa FM ca starea de sanatate a actorului in varsta de 88 de ani…

- Tribunalul Gorj a dispus suspendarea selecției de șefi pentru Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Decizia nu este definitiva, dar este executorie. Constantin Popescu, unul dintre candidații pentru un post in Directorat, a contestat rezultatul, dupa ce nu a fost selectat pentru lista scurta.…

- Despre acest caz halucinant a vorbit in exclusivitate la Realitatea PLUS Ilie Popa, lider sindical al pensionarilor. "A aparut la mine pe telefon o doamna de la Cluj. I-a cerut 1050 de lei și doamna nu i-a dat și a tras semnalul de alarma. Aceasta doamna de la Cluj mi-a spus: Trebuie sa tragem un semnal…

- Trapperul Gabriel Gavris, zis Gheboasa, este cercetat de DIICOT pentru consum de droguri, dupa ce a fost prins cu canabis asupra sa, au declarat sambata, 2 martie, surse judiciare pentru Libertatea.Procurorii DIICOT Dambovita au dispus vineri, 1 martie, retinerea a patru persoane, pentru trafic de droguri…