- Mihaela Borcea și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a publicat imagini cu Beatrice, fiica partenerului ei, Sorin Rap. Fosta soție a lui Criti Borcea i-a transmis un mesaj in mediul virtual, alaturi de care a atașat imagini cu toata familia.„Frumoasa mea fiica vitrega Beatrice nu…

- Un barbat injunghiat de fiica vitrega a cerut clementa pentru tanara de 16 ani in instanta, sustinand ca e la fel vinovat pentru incident. Baut... The post Un barbat injunghiat de fiica vitrega a cerut clementa pentru ea. Ce a decis judecatorul appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Un barbat injunghiat de fiica vitrega a cerut clementa pentru tanara de 16 ani in instanta, sustinand ca e la fel vinovat pentru incident. Baut fiind, s-a certat cu sotia sa, adolescenta a intervenit, iar el a lovit-o, a spus barbatul, adaugand ca a iertat-o si ca nu vrea sa o vada in inchisoare.

- Fiica lui Liviu Varciu nu a stat departe de lumina reflectoarelor, insa mama ei, da. De curand, Carmina a facut publice cateva imagini emoționante in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Ce mesaj emoționant a scris tanara pentru una dintre cele mai importante ființe din viața ei.

- Marcel Șerbuc, barbatul care si-a omorat fiica vitrega si a ascuns-o in lada canapelei, a fost condamnat de Tribunalul București la 26 de ani de inchisoare pentru omor calificat și pentru talharie. El a primit 25 de ani pentru omor calificat și 3 ani pentru talharie. Cele doua s-au contopit și a rezultat…

- Catrinel Menghia și iubitul ei, Massimiliano Di Lodovico sunt in culmea fericirii. Cei doi au devenit parinti pentru a doua oara și au dezvaluit deja numele bebelușului, la scurt timp dupa ce a venit pe lume. In luna noiembrie a anului trecut, Catrinel Menghia a anunțat ca una dintre marile ei dorințe…

- Mihai Traistariu are o relație apropiata cu fratele lui, Vasile. Artistul a fost in vizita la el de curand și spune ca a fost surprins sa vada ca a slabit destul de mult fața de ultima data cand s-au intalnit.