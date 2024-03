Stiri pe aceeasi tema

- Scumpiri peste scumpiri, de asta au parte romanii in ultima perioada. Daca Craciunul ne-a „ars” la buzunare, Paștele va fi la fel. Fermierii spun ca va crește prețul carnii de miel chiar in preajma Paștelui, așa ca trebuie sa pregatim un buget consistent pentru masa de sarbatoare. Potrivit fermierilor…

- Ministerul Educatiei a anuntat, luni, ca a pus in consultare publica proiectul de metodologie de inscriere in clasa a IX-a in anul scolar 2024 – 2025 a elevilor care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare pe care le organizeaza si finanteaza sau au…

- Consilierea psihologica a elevilor, profesorilor si parintilor, dupa tragedia prabusirii unui zid de la internatul din Odorheiu Secuiesc, in urma careia doi elevi au murit, va continua atat timp cat este nevoie, consilierii scolari oferind sprijin celor care solicita acest lucru. Directoarea Centrului…

- Cadrele didactice care dau meditații elevilor de la clasa sau care sunt sancționate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca nu mai pot ocupa posturi didactice in invațamant pentru o perioada de 7 ani. Ministerul Educației a crescut de 7 ori perioada in care profesorii, educatorii și invațatorii…

- In perioada 30.12.2023 ndash; 02.01.2024, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Deltaldquo; al judetului Tulcea au asigurat, zilnic, misiunile de raspuns in diferite situatii de urgenta.Potrivit ISU Delta Tulcea, in perioada de referinta mentionata anterior, la nivelul judetului…

- De miine, incepe vacanța de iarna pentru elevi. In acest context, Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a venit cu un mesaj in rețelele sociale, noteaza Noi.md. "Dragi elevi, profesori și parinți! De miine, incepe vacanța de iarna in toate instituțiile de invațamint general din Republica Moldova.…

- Cei mai multi dintre elevi, dar si majoritatea profesorilor din invatamantul preuniversitar considera ca actuala organizare a anului scolar in cinci intervale de cursuri, denumite module, a fost benefica din sub mai multe aspecte si ar trebui mentinuta, arata un sondaj realizat de Ministerul Educatiei…