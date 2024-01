Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Dobrev, fost șef al catedrei Construcții Arhitectonice a Facultații de Urbanism și Arhitectura, conferențiar universitar al Universitații Tehnice a Moldovei, a murit la virsta de 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de Facultatea de Urbanism și Arhitectura a Universitații Tehnice din Moldova.…

- Saptamana aceasta, geniștii din cadrul Brigazii de Infanterie Motorizata ,,Moldova’’ au executat doua misiuni de deminare. Astfel, echipa de geniști, condusa de sergent clasa I Eduard Hincu a intervenit in localitatea Chetrosu, raionul Drochia, unde a fost descoperita o grenada de mana F1 și un revolver.

- Pina in primavara 2024, R. Moldova ar putea avea un Institut de Inovații in Securitate Cibernetica. Instituția urmeaza sa pregateasca specialiști in apararea cibernetica, iar investițiile se ridica la 5 milioane de dolari. Premierul Dorin Recean, ambasadorul SUA in Moldova, Kent Logsdon și rectorul…

- Echipa de volei masculin a Universitații de Stat din Moldova a cucerit Cupa Moldovei. In finala celei de-a doua ca importanța competiții interne, partida ce a avut loc la „Futsal Arena FMF” din comuna Ciorescu, discipolii lui Iurie Mogoreanu au invins formația Universitații Tehnice, cu 3:0 la seturi.…

- Tranzacțiile de vanzare/cumparare a bunurilor imobile vor fi efectuate doar prin transfer daca suma va depași 100 de salarii medii pe economie, potrivit unui proiect de lege care figureaza pe agenda de astazi a Guvernului, relateaza Timpul citat de Rador Radio Romania. Salariul mediu prognozat pentru…

- In municipiul Chișinau continua desfașurarea activitaților sportive. Despre aceasta a anunțat Primaria municipiului Chișinau. Campionatul municipiului Chisinau la volei printre echipele masculine Perioada: 10-19 noiembrie 2023 Participanți: Echipele de volei ale Universitații Tehnice din Moldova, Universitații…

- „In societate se formeaza o situație revoluționara”, astfel a comentat liderul PSRM, Igor Dodon, decizia de astazi a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prin care Partidul Politic „Șansa” este exclus din alegerile locale.

- Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranța Rutiera din cadrul Universitații Tehnice a Moldovei (OSR-UTM), conferențiar universitar, a facut o postare in rețelele sociale, in care iși exprima indignarea in legatura cu poziția Ministerului Educației (MEC) fața de domeniul pentru care pledeaza.…