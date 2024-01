Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul cunoscut sub numele de „telefonie mobila excesiva” sau „dependența de telefon” a devenit o problema la nivel global, iar multe persoane se confrunta cu provocarea de a gasi echilibru intre utilizarea necesara și cea abuziva a acestor dispozitive inteligente. Deși este cunoscut impactul pe…

- Ce spun legile Bibliei Ecologice. In lume exista și o alta Biblie, universala pentru fiecare persoana, care conține porunci nu mai puțin importante. Este vorba despre legile ecologiei sau Biblia Ecologica. O astfel de opinie a exprimat Vladislav Sanduleac, student la Facultatea Ecologie a Universitații…

- Cei care sforaie tind sa devina mai zgomotoși in lunile reci, o veste nu tocmai buna pentru cei care impart același pat cu ei. Totuși, exista un exercițiu simplu de 30 de secunde care ar putea reprezenta cheia pentru ca amandoi sa beneficieze de un somn odihnitor.

- Traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar venirea pe lume a primului copil din viața lor i-a facut pe cei doi sa simta fericirea absoluta. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-au aflat nimeni alții decat Diana Enache și soțul…

- Black Friday, Cyber Monday și Moș Nicolae au trecut și se apropie urmatorul moment in care cheltuielile romanilor cresc - Craciunul. Anul trecut, cei mai mulți dintre respondenții la un studiu similar (48%) spuneau ca vor aloca sub 250 de euro pentru sarbatori, iar 6% dintre respondenții din aceasta…

- Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, echipajul de prim-ajutor SMURD de la Sectia de Pompieri Nasaud a preluat un barbat in varsta de aproximativ 29 de ani, cu o plaga prin impuscare la nivelul antebratului.Din cate se pare, incidentul s-ar fi putut produce in timpul unei partide de vanatoare.”Victima a fost…

- Vedeta tv Adina Halas, care s-a perfecționat in nutriție și in diete, ne ofera, in exclusivitate pentru Playtech Știri, cateva sfaturi alimentare, pentru Postul Craciunului. Cu ce sa inlocuim cartofii albi, care ingrașa? De ce nu e bine sa mancam prea mult orez? Adina Halas ne ofera și o rețeta rapida,…