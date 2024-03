Stiri pe aceeasi tema

- Echipa bucuresteana FCSB a invins duminica seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Farul Constanta, in etapa a doua din play-off-ul Superligii, potrivit news.ro Fundasul bucurestenilor Vlad Chiriches a revenit pe teren dupa o absenta de sapte luni. Ultimul sau meci a fost jucat la 28 august 2023,…

- Eduard Radaslavescu (19 ani) și Vlad Chiricheș (34 de ani) sunt titulari la FCSB in meciul cu Farul, din runda secunda a play-off-ului Superligii. Postul Paștelui l-a ținut pe Gigi Becali departe de aparițiile publice. In ultima intervenție, imediat dupa victoria 2-1 cu Sepsi, finanțatorul a anunțat…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…

- Ilie Dumitrescu (55 de ani) a evidențiat evoluția atacantului Hakim Abdallah (26 de ani), din partida caștigata de Dinamo pe terenul Farului, in runda #25 din Superliga. Ilie Dumitrescu a laudat jocul dinamoviștilor din victoria de la malul marii, care le da acestora speranțe serioase ca se vor putea…

- Potrivit raportului Wyscout, FCSB a fost superioara Farului la toate capitolele relevante. Pe teren, dobrogenii au smuls o remiza pe final, 1-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 24 din Superliga. Pe Arena Naționala, FCSB a scapat victoria in prelungiri, fiind egalata de Farul in minutul 90+4, dintr-un…

- UTA Arad a invins-o pe Universitatea Cluj, scor 3-1, in etapa cu numarul #24 din Superliga. Johana Omondi (29 de ani), cu o dubla, și Kevin Luckassen au marcat pentru aradeni. Mircea Rednic, tehnicianul aradenilor, s-a declarat mulțumit la finalul partidei. El a adus foarte mulți jucatori la Arad, iar…

- CFR Cluj a invins-o pe Petrolul Ploiești, scor 2-1, in etapa #24 din Superliga. Gazdele au condus cu 1-0, clujenii au egalat prin Keita in minutul 52, iar Ciprian Deac, veteranul clujenilor, a adus victoria in minutul 94. Titularizat de Adrian Mutu, Deac i-a rasplatit increderea și a inscris golul victoriei…

- Revenirea lui Vlad Chiricheș in fotbalul romanesc i-a incantat pe fanii FCSB-ului, care l-au primit cu brațele deschise. Din pacate, insa, fundașul central nu a apucat sa joace decat 7 partide dupa transferul la echipa lui Gigi Becali. Patru apariții a fost in Superliga și 3 in Conference League. Ghinionul…