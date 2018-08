Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate, marți, de Oficiul National de Statistica (ONS) din Marea Britanie arata ca numarul cetatenilor UE care lucreaza in Regatul Unit a inregistrat cel mai semnificativ declin anual din ultimii 43 de ani, potrivit BBC. Potrivit ONS, majorarea salariilor în Marea Britanie a încetinit…

- China si Regatul Unit intentioneaza sa deschida discutii in vederea unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni, la Beijing, noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu o DISTRUGE…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP. Euroscepticul Dominic Raab, care l-a inlocuit la 9 iulie pe…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii a figurat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- In 2017, numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mai mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului National de Statistica britanic (ONS), preluate de Mediafax. Tendinta generala de scadere…

- Opozitia a aclamat fara intarziere incurcatura si insasi sefa executivului a ras de propria-i gafa, produsa in timp ce premierul prezenta contractul obtinut saptamana trecuta de grupul britanic BAE Systems pentru modernizarea fortelor navale australiene drept un semn de strangere a relatiilor cu…

- Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost promulgata marti dupa mai multe luni de dezbateri in Parlamentul britanic, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Adoptat săptămâna trecută de parlamentul britanic, textul, prezentat în iulie 2017 de către…