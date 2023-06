Viţel salvat dintr-o râpă de zece metri Un vitel a fost salvat de pompierii nasaudeni dintr-o rapa adanca de zece metri, scrie News.ro. ”Interventie finalizata cu succes in localitatea Telcișor. In urma cu cateva ore, in dispecertaul ISU Bistrita-Nasaud se anunta o interventie mai putin obisnuita, un vitel cazut intr-o rapa abrupta de aproximativ 10 m”, a transmis, duminica, ISU Bistrita-Nasaud. La locul evenimentului a fost directionat de urgenta un echipaj SVSU din localitate si un echipaj de pompieri de la Sectia de Pompieri Nasaud. ”Dupa aproximativ patru ore de munca grea, vreme ploioasa, conditii grele de acces la animal si multe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

