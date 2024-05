Visul neîmplinit al lui Mircea Diaconu! Despre primii bani câștigați din actorie și pe ce a vrut să-i dea Cu primii bani serioși din cinematografie, Mircea Diaconu a vrut sa-și cumpere un tractor. Nume binecunoscut in lumea teatrului și a cinematografiei romanești, mai nou a politicii, domeniu care i-a adus caștiguri insemnate dupa o lunga activitate de europarlamentar, artistul și-a dezvaluit recent unul dintre visurile sale neimplinite. Intr-un interviu sincer, actorul devenit politician a povestit despre dorința sa de a-și achiziționa un tractor, o aspirație care dateaza din tinerețe și care a ramas neimplinita și in ziua de azi. Primul sau plan de afaceri, in anii ‘90, l-a facut dupa ce a luat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Statiunea Mamaia a luat premiu special pentru cea mai buna statiune de pe litoral, distinctie care a fost oferita de Mihai Barsan, Presedintele Consiliului de Brand Turistic National, Fondator al competitiei Destinatia Anului”, au transmis miercuri, reprezentantii OMD Mamaia – Constanta. Presedintele…

- „Am vizitat, impreuna cu omologul meu din Israel, Avi Dichter, insotit de o delegatie condusa de E.S. Reuven Azar, ambasadorul Israelului la Bucuresti, mai multe obiective de investitii din judetele Ialomita si Constanta. Statia de pompare si repompare de la Fetesti SPP 1 care face parte din Amenajarea…

- Face parte din promotia de absolventi a Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" Bucuresti a anului 1963 Prin repartitie guvernamentala, Virgil Andriescu a ajuns la Teatrul Tineretului Piatra Neamt. Aici a primit primul sau rol, fiind distribuit in piesa "Omul cu martoaga",…

- Pe 17 aprilie, Banca Naționala va introduce in circulație numismatica trei monede distincte: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat, avand ca tema celebrarea a 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Tirajul maxim aprobat pentru fiecare tip de moneda este specificat astfel: 1.000 de…

- ”Libra Internet Bank a realizat un profit net de 317,2 milioane de lei in 2023, in crestere cu aproximativ 33% fata de anul precedent. Activele bancii au ajuns la 11,1 miliarde lei, adica o crestere anuala de 14,4%, in timp ce portofoliul brut de credite a atins valoarea de 6,8 miliarde lei (+11% fata…

- Romanii vor apartamente! Peste 70% dintre romanii care isi cauta o locuinta se orienteaza spre apartamente, iar pretul este principalul indicator in decizia finala de achizitie, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate. Potrivit unei cercetari realizate de Be Igloo PR, bazata pe datele centralizate…

- ”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova -Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare 30 de mandate de perchezitie domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum si la sediile si punctele de lucru ale unor persoane juridice, din…