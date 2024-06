Imobiliare: Cele mai puține apartamente vândute din ultimii ani Scadere surpriza Scadere surpriza pe piața imobiliara: tranzacțiile cu unitați individuale incheiate in luna mai anul acesta au scazut cu 15% fața de mai 2023 și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, potrivit datelor Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), analizate de Economica.net . Sursa citata scrie ca tranzacțiile imobiliare parafate in luna mai la nivel național au scazut cu 15% fața de aceeași luna din 2023, potrivit datelor ANCPI. Astfel, luna trecuta s-au incheiat aproape 11.200 de tranzacții cu unitați individuale, in scadere fața de cele 13.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

