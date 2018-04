Visezi să ai nişte picioare superbe? Vezi DIETA pentru picioare subţiri în timp record Ai nevoie de un regim alimentar bine gandit daca vrei sa ai niste picioare frumoase. Cel mai important este insa sa nu te infometezi. Bazeaza-ti alimentatia in principal pe carne slaba, cereale integrale, fructe si legume. Ideea este ca la final sa mananci cinci mese pe zi, care sa insumeze 1.500 de calorii. Micul dejun (300 de calorii): Poti manca clatite cu nuci, miere si mar; branza cu fructe, sendvis cu omleta (1 galbenus, doua albusuri) si spanac, iaurt cu fructe (fructe adevarate nu cele din iaurt) sau poti sa incerci fulgi de ovaz inmuiati in lapte cu nuca si mar. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

