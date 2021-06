Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului de handbal feminin Dunarea Braila a anunțat ca a transferat-o pe Amanda Kurtovic, inter dreapta, campioana olimpica, mondiala și europeana cu naționala Norvegiei. Kurtovic este cea mai titrata jucatoare care va îmbraca tricoul echipei brailene. Ea este campioana olimpica…

- Conducerea clubului de handbal feminin Dunarea Braila a reusit sa obtina semnatura interului dreapta Amanda Kurtovic, potrivit news.ro. Jucatoarea vine la Braila din postura de campioana olimpica, mondiala si europeana, titluri obtinute in cariera sa, alaturi de nationala Norvegiei. Kurtovic…

- Luptatoarea Anastasia Nichita a devenit pentru a doua oara campioana europeana la categoria U23. La competiția care se desfașoara la Skopje, Macedonia, moldoveanca a caștigat finala categoriei de greutate de 59 de kilograme, in care a surclasat-o pe maghiara Tamara Dollak.

- La doar opt ani a devenit campioana. Este vorba despre Erighina Eva din Gagauzia, care a luat primul loc la Campionatul European de dame. Anunțul a fost facut intr-o postare pe rețelele de socializare de catre Irina Vlah.

- Ana Porgras a parasit „ Survivor Romania ”, dupa ce a fost nominalizata de Jador și eliminata de publicul de acasa, care i-a decis soarta. Fosta gimnasta s-a intors in țara, insa, nu și-a inceput inca activitatea. „Eram manichiurista inainte de a pleca, inca nu mi-am reluat programul. Mi-am luat o perioada…

- Eliminarea Anei Porgras (27 de ani) din competitia „Survivor Romania” a socat o tara intreaga. Peste 100.000 de persoane au semnat o petitie online, prin care au cerut Kanal D sa o readuca pe Ana Porgras in competitie. Campioana a revenit in tara si a facut dezvaluiri la prima ei aparitie live, dupa…

- Canotorii romani au suportat cu greu despartirea de familii timp de 4 luni si jumatate, cat au stat in cantonament in Italia, campioana europeana cu barca de opt plus unu feminin Amalia Beres afirmand, la revenirea in tara, ca primul lucru pe care il va face cand va ajunge acasa va fi sa-si imbratiseze…

- Canotorii romani au suportat cu greu despartirea de familii timp de 4 luni si jumatate, cat au stat in cantonament in Italia, campioana europeana cu barca de opt plus unu feminin Amalia Beres afirmand, la revenirea in tara, ca primul lucru pe care il va face cand va ajunge acasa va fi sa-si imbratiseze…