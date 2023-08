Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Botoșani! O femeie insarcinata a murit in spital, dupa ce medicul de garda i-a spus ca starea ei nu este grava și poate sa aștepte pana dimineața. Dupa tragedie, un alt medic care lucreaza in același spital și este șef de secție și-a expus public o parere controversata.

- "Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca un tanar de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, din directia Craiova catre Caracal, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un ansamblu de vehicule…

- Un barbat din județul Satu Mare este primul roman care a murit anul acesta in urma infectarii cu virusul West Nile, transmis prin ințepaturi de țanțar. De la debutul sezonului de monitorizare au fost detectate 6 cazuri. Citește și: Doi romani au murit intr-un grav accident rutier in Grecia. Copiii lor…

- In aceasta dimineața, in timp ce traversa strada pe o trecere de pieton din Hunedoara, o femeie a fost lovita de o mașina, la volanul careia se afla un barbat de 37 de ani. „La data de 01 august 2023, ora 08:26, un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea…

- O femeie in varsta de 64 de ani a murit dupa ce un copac a cazut peste mașina in care se afla, pe DN 67 C – Transalpina. Traficul rutier este blocat. Medicii ajunși la fața locului au constat decesul uneia dintre cele doua persoane ranite, aflate in autoturismul lovit de un arbore. Este vorba despre…

- Doi tineri au fost atacați cu un cuțit, in Gradina Botanica din Craiova, de un alt adolescent de 17 ani. Fata, in varsta de 14 ani, a decedat din cauza ranilor, iar baiatul, in varsta de 20 de ani, se zbate intre viața și moarte pe patul de spital. Atacatorul a fost prins de polițiști. […]

- Victima, in varsta de 39 de ani, se afla alaturi de alți 30 de colegi la Campulung Moldovenesc.Aceasta a decis sa iasa la plimbare și a inchiriat un ATV pentru a merge pe un drum forestier.La un moment dat, in timp ce vehiculul gonea pe terenul accidentat, femeia a pierdut controlul. ATV-ul s-a izbit…