- Accident mortal pe o șosea din Dolj! O femeie a murit și alte doua au fost grav ranite, dupa ce șoferul a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea și a intrat pe un trotuar din Bailesti.

- O femeie in varsta de 38 de ani, insarcinata in luna a patra, a murit la Spitalul Județean Bacau, unde a ajuns dupa ce a acuzat dureri puternice. Incidentul a starnit controverse, familia acuzand medicii ca au subestimat gravitatea starii de sanatate a femeii și au suspectat-o de o afecțiune psihica.…

- O femeie in varsta de 93 de ani a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce casa sa din localitatea Siria a fost cuprinsa de un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad.Mai multe echipaje de pompieri au intervenit in urma apelului la 112, care anunta si o posibila…

- Doliu imens in sportul romanesc. Fosta voleibalista Ruxandra Dumitrescu s-a stins din viața la varsta de 46 de ani. Decesul a survenit duminica, 3 martie 2024, dupa cum a anunțat Federatia Romana de Volei pe rețelele de socializare. Ruxandra Dumitrescu a murit la varsta de 46 de ani Ruxandra Dumitrescu,…

- Neprezentarea la vaccinare, refuzul și contraindicațiile temporare, dar și discontinuitațile in aprovizionarea cu vaccin la nivel național au facut ca imunizarea copiilor din județul Suceava impotriva uneia dintre cele mai grave boli, poliomielita, sa scada dramatic. Purtatorul de cuvant al ...

- O situație neașteptata a avut loc, de curand, in timpul unui zbor American Airlines din Republica Dominicana, dupa ce unei femei i s-a facut rau. Acum, dupa decesul acesteia, o autopsie va fi efectuata pentru a determina cauza morții.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri, potrivit autoritatilor, intr-o inchisoare, in Arctica, un deces care are loc cu o luna inainte de alegeri prezidentiale care urmeaza sa cimenteze din nou puterea lui Vladimir Putin,

- Gripa continua sa faca victime in Romania. Dupa ce in urma cu mai puțin de o saptamana o fetita in varsta de patru ani a murit dupa ce a ajuns la spital cu temperatura 41 si convulsii, in aceasta dimineața, un baiețel in varsta de 4 ani s-as stins din viața la spitalul din Onești.