- Naționala Moldovei joaca astazi la Varșovia un meci extrem de important din preliminariile Campionatului European 2024. Adversara noastra este selecționata Poloniei. Partida se va disputa pe stadionul Național din Varșovia de la ora 21:45, transmite Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Situația economica, sociala, geopolitica in Moldova și in lume a devenit baza discuțiilor din cadrul Conferinței IV Internaționale «Bazele dezvoltarii durabile și a unui viitor sigur », care s-a desfașurat la 27 septembrie in hotelul Radisson blue din Chișinau. Experți și savanți din Moldova, politologi…

- Una dintre cele mai solide relații diplomatice ale Ucrainei in timpul razboiului, cea cu Polonia, s-a deteriorat brusc și rasunator in mai puțin de doua luni, pe fondul crizei cerealelor de la Kiev și al campaniei electorale cruciale de la Varșovia. In fapt, nucleul dur al declarațiilor belicoase a…

- „Ii datoram scuze lui Goran Bregovic pentru prostia guvernarii de la Chișinau și ii spunem ca este așteptat cu drag de foarte mulți amatori ai muzicii sale. Cultura trebuie sa fie in afara politicii, iar politica trebuie sa fie una responsabila și nu infantila, cum este cea a PAS”. Reacția aparține…

- Romania is ready to provide specialist support to the national army of Moldova, Romania's Defence Minister Angel Tilvar said on Monday on a visit to Chisinau, Moldova."Romania is ready to provide specialist assistance and support to the national army of the Republic of Moldova in multiple fields.…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a ironizat din nou Polonia, marti, in legatura cu prezenta mercenarilor rusi Wagner in apropierea granitei și spune ca Varsovia ar trebui sa-i multumeasca pentru ca ii tine sub control, relateaza Reuters.

- Potrivit noilor date de la Deutsche Rentenversicherung, disponibile pe meine-pension.de, peste 2,9 milioane de pensii au fost platite pensionarilor cu pașapoarte non-germane anul trecut.Cea mai mare parte a fost in jur de doua milioane de pensii pentru limita de varsta. Aproximativ 189.200 de pensii…

- Miniștrii Agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia, Moldova și Ucraina se reunesc la Varșovia pentru prelungirea masurilor preventive ale UE privind anumite produse originare din Ucraina.