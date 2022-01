Virgil Popescu spune ca Legea offshore va fi modificata in actuala sesiune parlamentara

Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Fondul Proprietatea va lista, "cat de curand posibil", cel putin 15% din actiunile companiei de stat Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti, fara sa mai astepte ca Executivul sa i se alature, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Guvernul are in vedere o noua schema de sprijin pentru populație Foto: radioiasi.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul are în vedere o noua schema de sprijin pentru consumatorii de energie electrica si gaze naturale. Dupa sedinta de astazi a Executivului, ministrul…

- ”Actul legislativ cu compensarea a fost votat si de catre mine si de catre membri PSD. Constati ca nu poate fi aplicat. Intentia a fost buna, ce facem acum…pacientul e mort. Atunci gasim cat mai rapid – asta inseamna eficienta unui Guvern – cat mai rapid sa luam niste masuri si niste modificari legislative”,…

- Cand ar putea sa inceapa Romania sa extraga gaze din Marea Neagra și sa devina aproape independenta din punct de vedere energetic Cand ar putea sa inceapa Romania sa extraga gaze din Marea Neagra și sa devina aproape independenta din punct de vedere energetic Romania ar putea deveni aproape independenta…

- Romania ar putea deveni aproape independenta din punct de vedere energetic cand Romgaz si OMV Petrom vor incepe sa extraga primele cantitati de gaze naturale din Marea Neagra, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu intr-un interviu acordat EURACTIV, informeaza AGERPRES . Chiar daca o decizie…

- București. Primele cantitati de gaze naturale din Marea Neagra vor veni in 2026 pentru perimetrul detinut de OMV Petrom si Romgaz, iar din perimetrul concesionat de Black Sea Oil & Gas gazele vor veni anul viitor, a declarat lui ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Mediafax.

- Guvernul de la București este gata sa asigure Republica Moldova cu suficienta pacura in actuala criza energetica. Despre acest lucru a vorbit intr-o emisiune TV ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu. Virgil Popescu, ministru interimar al Energiei din Romania: "Rafinaria din Romania produce…