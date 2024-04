Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Energiei, liberalul Virgil Popescu, a anuntat ca se inscrie in cursa electorala pentru functia de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin. Acesta a spus ca vrea sa foloseasca „toata experiența acumulata ca ministru al Economiei și al Energiei, ca deputat, in slujba cetațenilor”,…

- Consiliul Național al Partidului Umanist Social Liberal, desfașurat ieri intr-o atmosfera impresionanta la Sala Palatului din București, a validat candidații pentru alegerile locale și europarlamentare de la 9 iunie. Daca evoluția lui Vasile Panaite „Piti”, candidatul pentru primar de Piatra-Neamț,…

- Candidatura lui Klaus Iohannis la conducerea NATO este legitima, a declarat joi, 4 aprilie, ministrul slovac de externe Juraj Blanar, care nu a exprimat insa sprijinul tarii sale pentru actualul presedinte roman, ci a spus ca asteapta sa vada cum intentioneaza cei doi candidati sa protejeze interesele…

- Comasarea alegerilor 57.2% dintre romani au o parere buna despre comasarea pe 9 iunie a alegerilor pentru Parlamentul European si a alegerilor locale, in timp ce 36.2% au o parere proasta. 5.9% nu stiu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu raspund. Au o parere buna despre comasare 76% dintre votantii PSD-PNL,…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 13 februarie, la Prima News, ca si-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare și așteapta decizia PSD Bucuresti. „De ce o fac? Pentru ca eu consider ca am suficienta experienta si in administratie si in relatiile internationale”, a…

