- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, promite investiții majore și o adevarata „revoluție” in domeniul energiei verzi. „Suntem intr-o perioada de schimbare majora, as spune aproape o revolutie in domeniul energiei. In special ca urmare a ‘green deal – ului’, a noii politici europene, in urmatoarea…

- Andra-Diana Migiu a fost numita luni seara in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, in locul Andreei Moldovan, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Membra a PLUS, la fel ca noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, Migiu nu pare convinsa ca va sta prea mult in noua funcție,…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care completurile cauzelor de apel sunt formate din doi judecatori. Camera Deputatilor a adoptat proiectul in calitate de prin for sesizat. Senatul urmeaza sa dea votul decizional pe propunerea de lege. Initiativa legislativa prevede ca…

- O femeie s-a casatorit cu socrul ei de 60 ani, dupa ce a divortat de sot: „Relația noastra este acum perfecta” O femeie a povestit cum s-a casatorit cu tatal vitreg al soțului ei și a facut impreuna si un copil, dupa ce amandoi au divorțat, in ciuda unei diferențe de varsta de 29 de ani. S-a casatorit…

- Carantina de la Timișoara s-a transformat intr-un adevarat scandal politic dupa decizia lui Raed Arafat de a prelungi masura carantinarii Timișoarei. Acum, dupa decizia de la București, mai mulți liberali acuza o intervenție politica. Propunerea de continuare cu o saptamana a carantinei nu avusese suficiente…

- Hotelierii bulgari vor sa se creeze coridoare verzi pentru turiștii care au fost vaccinați, au avut coronavirus și au anticorpi, ori prezinta un test PCR negativ. Cei care nu sunt imunizați ar trebui sa primeasca banii inapoi pe testele PCR de la statul bulgar, mai spun hotelierii bulgari care se bazeaza…

- O nava care avea la bord 13 marinari s-a scufundat in Marea Neagra, iar doua persoane au decedat, operațiunea de salvare fiind in derulare, potrivit Grup Servicii Petroliere. Este vorba despre nava Volgo Balt 179 pe care se afla un echipaj ucrainean, conform sursei citate. Aceasta s-a scufundat la peste…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anuntat, vineri, la Tulcea, ca au reinceput activitatile de nisipare pe litoralul Marii Negre, dupa ce lucrarile au fost intrerupte in urma cu doua saptamani. El a amintit ca sistarea lucrarilor pe o suprafata restransa a fost cauzata de o interdictie impusa de Directia…