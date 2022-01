Virgil Popescu a declarat la TVR 1, miercuri seara, ca a observat o fluctuatie a pretului la carburanti, dupa ce a fost intrebat daca statul poate interveni in cazul preturilor crescute la carburanti. ”Urmarim preturile pe toata piata de energie, pana la urma si carburantii sunt pe piata de energie. Acolo am observat o fluctuatie a pretului carburantilor, in functie de cotatia petrolului. Acum, e adevarat, cotatia este la cel mai mare pret din ultimii sapte ani de zile. Eu cand trec spre casa, trec pe langa multe statii si memoria vizuala imi permite sa retin cifre. Da, este o cotatie mare acuma.…