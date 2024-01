Virgil Ianțu își va deschide propriul restaurant: ”Vom avea și muzică live și o atmosferă caldă și relaxată” Virgil Ianțu iși deschide propriul restaurant! Un loc unde, pe viitor, oricine poate sa spuna ”lucruri traznite” caci, este un spațiu pe care il dedica in mod special prietenilor sai. Muzicianul ce s-a facut cunoscut in ultimii 20 de ani mai degraba ca vedeta de televiziune (”Vrei sa fii miliardar?”, ”Copiii spun lucruri trasnite”, ”Te crezi mai deștept?”, ”Caștiga Romania”), Gataianțu (52 de ani) a gasit varianta perfecta sa imbine un soațiu central cochet, ce va fi -cu siguranța- recomandat și de mancare buna și bauturi alese, cu muzica, marea sa pasiune. Puțini sunt cei ce știu ca, inainte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

