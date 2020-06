Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat joi seara, dupa castigarea titlului in Anglia, ca penru el este un moment incredibil si ca este coplesit total, relateaza The Guardian.

- Jurgen Klopp (53 de ani), antrenorul lui Liverpool, a fost vizibil emoționat dupa ce echipa sa a cucerit matematic titlul in Premier League. Liverpool a caștigat matematic titlul in Anglia dupa 30 de ani, primul din era Premier League;Cu 7 etape inainte de final, trupa lui Klopp are 23 de puncte avans…

- Liverpool a caștigat matematic titlul in Anglia dupa 30 de ani, primul din era Premier League. Cu 7 etape inainte de final, trupa lui Klopp are 23 de puncte avans fața de City. „Cormoranii” au profitat de victoria lui Chelsea in fața echipei lui Guardiola, scor 2-1. Așteptarea fanilor lui Liverpool…

- Liverpool - Crystal Palace, partida programata azi, la ora 22:15, ii poate duce pe ”cormorani” mai aproape de titlul pe care il așteapta de 30 de ani. In momentul de fața, distanța dintre liderul din Premier League și Manchester City, formația clasata pe locul secund, este de 20 de puncte, cu 8 etape…

- Liverpool, formația aflata pe prima poziție in Premier League, a pus ochii pe doi fotbaliști de la Wolverhampton: Adama Traore (24 de ani) și Ruben Neves (23). Aproape de primul titlu in Anglia dupa 30 de ani, Liverpool a inceput sa-și planuiasca mutarile pentru sezonul viitor. Jurgen Klopp, antrenorul…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, considera ca a sosit momentul potrivit pentru ca sezonul din Premier League sa se reia. Asta s-ar intampla dupa o pauza de doua luni impusa de pandemia de coronavirus. „Intotdeauna am spus ca nu vrem sa grabim nimic. Dar acum nu mai e vorba de graba. Sper…

- Vestea buna pentru Wolverhampton: a caștigat Premier League. Vestea proasta? Din pacate, doar la FIFA 20. Fanii lui Liverpool s-ar putea sa traiasca un coșmar ina cest sezon. Daca sezonul nu se va mai relua din cauza pandemiei de coronavirus, cormoranii vor rata primul titlu dupa 30 de ani, deși mai…

- Fanii „cormoranilor” au așteptat de ceva timp acest lucru, iar acum Harvey Elliott va aparea in FIFA 20! Harvey Elliott este una din marile speranțe ale lui Liverpool, iar fanii așteapta lucruri importante de la jucatorul venit in vara lui 2019 pe Anfield. Din pacate pentru ei, in FIFA n-au avut șansa…